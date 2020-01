Notizie dal Forex 23 gennaio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro si muove in ribasso nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1086 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,1072. La BCE conferma le attuali misure di politica monetaria. Tassi d’interesse invariati ed un piano quantitative easing da 20 miliardi al mese.

USD/YEN

Il biglietto verde si deprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 109,53, con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 109,38. Rivisto al ribasso l’indice che rappresenta le condizioni economiche in Giappone, pari a 90,8 punti.



GBP/USD

La sterlina riprende il rialzo nei confronti del biglietto verde a quota 1,3127 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al nuovo livello di resistenza visto in area 1,3182 dollari. Il tasso di disoccupazione resta sostanzialmente stabile nel Regno Unito, mentre i sussidi di disoccupazione sono risultati in aumento di 14.900 unità.

EUR/YEN

L’euro scende nei confronti dello yen. La coppia scambia a 121,43, con la nuova area di supporto vista a 121,21. Nel mese di novembre la produzione industriale giapponese ha registrato un brusco calo, dell’1% su base mensile.