Notizie dal Forex 23 aprile 2020

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro si muove in ribasso nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0787 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,0713. Segnali di netto peggioramento della fiducia dei consumatori europei, che indica ad aprile un livello pari a -22,7 punti.

USD/YEN

Il biglietto verde è stabile nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 107,43, con un peggioramento verso il supporto stimato a 107,03.

Segnali di debolezza giungono dal mercato immobiliare statunitense, con le vendite di case esistenti in calo dell’8,5% a marzo.



GBP/USD

La sterlina perde nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2341 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al supporto visto a 1,2306 dollari. Il tasso di disoccupazione in lieve crescita al 4%, nel Regno Unito a marzo, ma il dato non incorpora gli effetti delle misure di lockdown.

EUR/YEN

L’euro recupera nei confronti dello yen. La coppia scambia a 115,89, con la nuova area di resistenza visto a 116,58. Confermate in peggioramento le condizioni economiche in Giappone, con il leading indicator di febbraio che si è attestato a 91,7 punti.