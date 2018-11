Notizie dal Forex 22 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD L’euro è in crescita nei confronti del biglietto verde. Il cross eur/usd quota 1,1401 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1430.

Gli analisti si attendono un calo dello 0,2% del PIL tedesco nel terzo trimestre.

USD/YEN

Il biglietto verde è stabile sullo yen. Il cambio usd/yen scambia a 112,97, con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 112,83. Sale l’inflazione in Giappone nel mese di ottobre dell’1,4% su base annuale, in linea con le attese degli analisti.



GBP/USD

La Sterlina prende fiato sul biglietto verde e sale a quota 1,2864 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di resistenza visto in area 1,2939 dollari. Scende la fiducia dei consumatori statunitensi nel mese di novembre a 97,5 punti.

EUR/YEN

in crescita nei confronti dello yen. La coppia scambia a 128,81, con la prima area di supporto vista a 128,60.

In calo l’economia giapponese nel mese di settembre, con il settore delle costruzioni in calo dello 0,4%.