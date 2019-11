Notizie dal Forex 21 novembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro è stabile nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1075 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,1064. Arrivano segnali di recupero dell’attività del settore manifatturiero, nell’area economica di Philadelphia, con l’indice che è risalito a 10,4 punti dai 5,6 di ottobre.

USD/YEN

Il biglietto verde scambia sulla parità nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen scambia a 108,56, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 108,75. Migliora il ritmo di crescita dell’economia giapponese nel mese di settembre, con l’indice dell’attività complessiva che sale dell’1,5%.



GBP/USD

La sterlina si apprezza nei confronti del biglietto verde a quota 1,2957 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al nuovo livello di resistenza visto in area 1,3025 dollari. Finisce sostanzialmente in parità il primo duello televisivo tra Boris Johnson e Jeremy Corbyn, in vista delle elezioni anticipate del 12 dicembre.



EUR/YEN

L’euro si muove in rialzo nei confronti dello yen. La coppia scambia a 120,25, con la nuova area di resistenza vista a 120,58. La bilancia commerciale del Giappone chiude in positivo il mese di ottobre, con un attivo di 17,3 miliardi di yen, anche se non soddisfa il mercato.