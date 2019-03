Notizie dal Forex 21 marzo 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro si apprezza nei confronti del biglietto verde. Il cross Eur/Usd quota 1,1380 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1420. In forte recupero ed oltre le attese il settore manifatturiero di Philadelphia negli Stati Uniti.



USD/YEN

Il biglietto verde scende nei confronti dello yen. Il cambio Usd/Yen scambia a 110,78, con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 110,43. Confermate in peggioramento le condizioni economiche in Giappone, con il superindice che è stato confermato in calo per il mese di gennaio.



GBP/USD

La sterlina corregge al ribasso nei confronti del biglietto verde a quota 1,3141 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di supporto visto in area 1,3088 dollari. A febbraio i consumi nel Regno Unito sorprendono in positivo gli analisti, con una crescita del 4%.



EUR/YEN

L’euro è stabile nei confronti dello yen. La coppia scambia a 126,06, con la prima area di resistenza vista a 126,56. In surplus di 1,5 miliardi di euro la bilancia commerciale della Zona Euro nel mese di gennaio, oltre le attese degli analisti.