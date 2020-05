Notizie dal Forex 21 maggio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro si apprezza nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0973 dollari, con la nuova area di resistenza vista a 1,1004. Segnali di modesto recupero della fiducia dei consumatori europei che indica per il mese di maggio un livello pari a -18,8 punti.

USD/YEN

Il biglietto verde recupera nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 107,74, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 108,26. Confermata in pesante calo la produzione delle fabbriche giapponesi nel mese di aprile, che è scesa del 3,7%..



GBP/USD

La sterlina consolida il ribasso nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2210 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al supporto visto a 1,2151 dollari. La disoccupazione dilaga in Regno Unito ad aprile, con le richieste di sussidi alla disoccupazione pari a 856.500 unità ad aprile.<.



L’euro si muove in forte rialzo nei confronti dello yen. La coppia scambia a 118,24, con la nuova area di resistenza vista a 119,18. L’attività della manifattura in Giappone si deteriora a maggio, con l’indice che indica un valore di 38,4 punti, in calo rispetto ai 41,9 punti di aprile.