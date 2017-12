Notizie dal Forex 21 dicembre 2017

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro consolida i guadagni nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,1866 dollari. La prima area di resistenza è vista a 1,1888 dollari. Tra gli investitori sta crescendo il dubbio sul fatto che la riforma fiscale voluta dal presidente Trump possa avere un impatto di rilievo sulle prospettive di crescita dell’economia USA.

USD/YEN

Il dollaro si mostra in vantaggio nei confronti dello yen dopo che il dato finale sul PIL USA del terzo trimestre non ha riservato sorprese di rilievo. Il cable scambia a 113,36 e il primo livello di resistenza è visto in area 113,60.

GBP/USD

La sterlina si muove debole sulla divisa statunitense, dopo essersi rafforzata grazie ai dati sui consumi. Il cross scambia a 1,3352 dollari e il primo livello di supporto è visto in area 1,3326. A frenare il corso rialzista della valuta inglese, ci ha pensato il messaggio della Bank of England secondo cui non vi sarebbero nuove implicazioni per il sentiero dei tassi: via libera dunque a rialzi del costo del denaro molto graduali.

EUR/YEN

Euro in frazionale rialzo sulla valuta giapponese scambia a 134,52 con il primo livello di resistenza visto a 134,79 yen. Nulla di fatto nella riunione di politica monetaria della Banca Centrale del Giappone che ha lasciato immutata l’impostazione ultra espansiva.