Notizie dal Forex 20 settembre 2018

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro si muove in rialzo nei confronti del biglietto verde e quota 1,1766 dollari. La valuta europea trae vantaggio dalla perdita di appeal della divisa USA, come bene rifugio, in scia al placarsi delle tensioni relative alle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. La prima area di resistenza è vista a 1,1806.

USD/YEN

Il biglietto verde è poco mosso nei confronti dello yen e mantiene una forza contenuta su base weekly. Si allentano le tensioni tra Stati Uniti e Cina, mentre Pechino in risposta ai nuovi dazi USA, ha implementato contromisure più morbide del previsto. Il cross usd/yen scambia a 112,09 con un peggioramento verso la prima area di supporto vista a 111,96.

GBP/USD

Sterlina in rialzo sul biglietto verde quota 1,3278 dollari. Con il vertice europeo, seppur informale, a Salisburgo, si accendono le speranze di passi avanti nei negoziati per la Brexit. Un miglioramento del cross potrebbe aprire al primo livello di resistenza stimato in area 1,3340 dollari.

EUR/YEN

L’euro è in recupero nei confronti dello yen e scambia a 131,89 con la prima area di resistenza vista a 132,33. La Bank of Japan ha lasciato invariati i tassi di interesse ed ha ribadito la volontà di portare l’inflazione al 2%.