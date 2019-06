Notizie dal Forex 20 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro consolida al rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro/dollaro USA quota 1,1291 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1319. Inflazione dell’Eurozona in calo a maggio all’1,2% su base annuale, in linea con quanto stimato dagli analisti.



USD/YEN

Il biglietto verde si deprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA/Yen scambia a 117,73, con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 107,40. La bilancia commerciale del Giappone chiude in deficit a maggio, anche se è migliore delle aspettative, con un passivo di 967,1 miliardi di yen.



GBP/USD

La sterlina recupera nei confronti del biglietto verde a quota 1,2719 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di resistenza visto in area 1,2750 dollari. Il mercato immobiliare del Regno Unito si conferma in salute, con un aumento dei prezzi delle case dell’1,4% su base annuale.



EUR/YEN

L’euro scende nei confronti dello yen. La coppia scambia a 121,65, con la prima area di supporto vista a 121,26. L’indice relativo al sentiment sulla situazione economica attuale in Germania è crollato -21,1 punti ai minimi da inizio anno.