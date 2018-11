Notizie dal Forex 2 novebre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro scende nei confronti del biglietto verde. Il cross eur/usd quota 1,1316 dollari, con la prima area di supporto è vista a 1,1294.

Il dollaro beneficia del dato sugli occupati statunitensi nel settore privato, risultato pari a 227 nuovi posti di lavoro, sopra le attese degli analisti.



USD/YEN

Il biglietto verde è in crescita sullo yen. Il cambio usd/yen scambia a 112,92, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 113,28. La Banca del Giappone ha ribadito la sua intenzione di mantenere una politica monetaria fortemente espansiva per un periodo di tempo prolungato.



GBP/USD

Sterlina in calo sul biglietto verde a quota 1,2756 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di supporto visto in area 1,2694 dollari. La sterlina risente le preoccupazioni sulla vicenda legata alla Brexit.

EUR/YEN

L’euro scende nei confronti dello yen. La coppia scambia a 127,75, con la prima area di supporto vista a 127,40.

A Ottobre, l’inflazione della Zona Euro è salita del 2,2% su base annuale, superando il target fissato dalla BCE.