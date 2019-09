Notizie dal Forex 19 settembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro recupera nei confronti del biglietto verde. Il cross euro/dollaro USA quota 1,1064 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1084. Confermata all’1% la stima d’inflazione annuale dell’Eurozona, mentre su base mensile i prezzi al consumo sono saliti dello 0,1%.



USD/YEN

Il biglietto verde si apprezza moderatamente nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA/Yen scambia a 108,01, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 108,41. In rialzo dello 0,6% la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di agosto, mentre la produzione manifatturiera registra un aumento dello 0,5%.



GBP/USD

La sterlina recupera ancora nei confronti del biglietto verde a quota 1,2493 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al nuovo livello di resistenza visto in area 1,2579 dollari. La Bank of England ha lasciato invariati i tassi di interesse allo 0,75%, mantenendo inalterato anche il piano di acquisto di asset.



EUR/YEN

L’euro è in forte guadagno nei confronti dello yen. La coppia scambia a 119,51, con la nuova area di resistenza vista a 120,51. La bilancia commerciale del Giappone mostra un deficit in contrazione, con un passivo di 136,3 miliardi di yen, migliore delle attese degli analisti.