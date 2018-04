Notizie dal Forex 19 aprile 2018

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro si muove in trading range nei confronti del biglietto verde dopo un tentativo di allungo verso quota 1,24 dollari. La divisa unica si scontra con un dollaro che beneficia della risalita dei rendimenti a lungo termine dei governativi statunitensi, segnale di un rinnovato appetito al rischio degli investitori. Il cross eur/usd scambia a 1,2374 dollari e la prima area di resistenza è vista a 1,2398.

USD/YEN

Il biglietto verde è in recupero nei confronti dello yen, grazie all’affievolirsi dei timori legati alle tensioni geopolitiche, mentre i solidi dati economici offrono sostegno al biglietto verde in un contesto di propensione al rischio. Il cambio usd/yen vale 107,41. Il primo livello di resistenza è visto in area 107,57.

GBP/USD

La sterlina è in vantaggio sul biglietto verde, anche se gli ultimi aggiornamenti sul dato dell’inflazione britannica, hanno sollevato dubbi sulle aspettative di una stretta monetaria, nel mese di maggio, da parte della Banca centrale d’Inghilterra. Il cable scambia a 1,4239 dollari e la prima area di resistenza è vista a 1,4265.

EUR/YEN

L’euro si muove in trading range nei confronti dello yen con la valuta nipponica che beneficia dell’avversione al rischio sui mercati dovuta allo scontro commerciale fra Cina e USA. Il cross scambia a 132,90. Il primo livello di resistenza è visto in area 133,11 yen.