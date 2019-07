Notizie dal Forex 18 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro si muove in frazionale ribasso nei confronti del biglietto verde. Il cross euro/dollaro USA quota 1,1239 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,1227. Inflazione dell’Eurozona in rialzo a giugno, che è cresciuta dell’1,3% su base annuale, oltre le attese degli analisti.



USD/YEN

Il biglietto verde scende nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA/Yen scambia a 107,72, con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 107,55. La bilancia commerciale giapponese ha registrato un surplus di 589,5 miliardi di yen a giugno, al di sopra delle stime del mercato.



GBP/USD

La sterlina si deprezza ancora nei confronti del biglietto verde a quota 1,2485 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di supporto visto in area 1,2446 dollari. Il mercato immobiliare del Regno Unito, evidenzia nel mese di maggio un aumento annuale dell’1,2%.



EUR/YEN

L’euro perde terreno nei confronti dello yen. La coppia scambia a 121,07, con la prima area di supporto vista a 120,90. Segnali di rallentamento per il mercato delle costruzioni nella Zona Euro, che è diminuito a maggio dello 0,3%.