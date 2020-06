Notizie dal Forex 18 giugno 2020

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro corregge al ribasso nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1217 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,1150. Nel mese di aprile la bilancia commerciale dell’Eurozona ha registrato un piccolo surplus pari a 2,9 miliardi di euro.

USD/YEN

Il biglietto verde scende ancora nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 106,77, con un peggioramento verso il supporto stimato a 106,77. Scatta il recupero della produzione industriale degli Stati Uniti a maggio, che ha registrato un incremento dell’1,4%.



GBP/USD

La sterlina scende confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2435 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al supporto visto a 1,2383 dollari. La Bank of England, come atteso, ha aumentato il piano di Quantitative Easing di 100 miliardi di sterline.



L’euro si deprezza nei confronti dello yen. La coppia scambia a 120,31, con la nuova area di supporto vista a 119,45. In rallentamento l’inflazione dell’Eurozona a maggio, che è risultata pari allo 0,1% su base mensile, in linea con le stime degli analisti.