Notizie dal Forex 17 ottobre 2019

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro recupera ancora nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1122 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1154. L’inflazione dell’Eurozona è in calo a settembre. Su base annuale, i prezzi al consumo si sono attestati ad un +0,8%, sotto le stime di consensus.

USD/YEN

Il biglietto verde si apprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen scambia a 108,64, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 108,85. La produzione industriale giapponese è confermata in forte contrazione, nel mese di agosto, con un decremento mensile dell’1,2%.



GBP/USD

La sterlina si riprende nei confronti del biglietto verde a quota 1,2831 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al nuovo livello di resistenza visto in area 1,3207 dollari. Raggiunto l’accordo per la Brexit fra il governo britannico e l’Unione Europea, inclusa la separazione della Gran Bretagna dall’Unione Europea entro il 31 ottobre.



EUR/YEN

L’euro guadagna molto nei confronti dello yen. La coppia scambia a 120,82, con la nuova area di resistenza vista a 122,39. Nel mese di agosto, la bilancia commerciale dell’Eurozona ha registrato un surplus pari a 14,7 miliardi di euro, in forte calo rispetto ai 24,8 miliardi evidenziati a luglio.