Notizie dal Forex 16 novembre 2017

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro sale in area 1,1850 dollari, per la prima volta in quattro settimane. Sul sentiment degli investitori prevale l’ottimismo di un rialzo dei tassi di 25 punti a dicembre, grazie a una solida crescita della spesa dei consumatori e al buon andamento del mercato del lavoro. La valuta scambia a 1,1846 dollari con il primo livello di resistenza visto a 1,1864.



USD/YEN

Il dollaro perde terreno sullo yen e quota a 111,23. Il primo livello di supporto è visto in area 111. La valuta statunitense risente delle difficoltà dei repubblicani e dell’amministrazione Trump nel portare avanti i propositi di riforma fiscale, negli Stati Uniti.

GBP/USD

Sterlina tonica sul biglietto verde viaggia a 1,3312 dollari, messa a dura prova dalle vicende della politica inglese. Le notizie dal Regno Unito vedono una fronda di 40 deputati conservatori pronti a sfiduciare il premier Theresa May. Una possibile sfiducia del primo ministro getterebbe sicuramente caos al pound. Il primo livello di supporto è visto in area 1,3284 dollari.



EUR/YEN

Euro in ribasso sulla valuta giapponese scambia a 131,76 con una performance settimanale negativa di quasi l’1%. L’euro resta sotto pressione a causa dell’incertezza politica in Germania. Il primo livello di resistenza è visto in area 131,99.