Notizie dal Forex 16 maggio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro si muove senza direzione nei confronti del biglietto verde. Il cross Eur/Usd quota 1,1192 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1214. Crescita più lenta per l’economia di Eurolandia nel primo trimestre del 2019, con il PIL che si è attestato allo 0,3%.



USD/YEN

Il biglietto verde è stabile nei confronti dello yen. Il cambio Usd/Yen scambia a 109,74, con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 109,43. Frena la produzione industriale negli Stati Uniti, nel mese di aprile, che ha mostrato una contrazione dello 0,5%.



GBP/USD

La sterlina si deprezza nei confronti del biglietto verde a quota 1,28 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di supporto visto in area 1,2778 dollari. A marzo, il tasso di disoccupazione del Regno Unito è sceso al 3,8%, sui livelli più bassi dal 1975 ad oggi.



EUR/YEN

L’euro è fermo nei confronti dello yen. La coppia scambia a 122,82, con la prima area di supporto vista a 122,56.

Le condizioni economiche del Giappone sono viste in peggioramento, con il leading indicator risultato in discesa a 96,3 punti nel mese di marzo.