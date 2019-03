Notizie dal Forex 14 marzo 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro è stabile nei confronti del biglietto verde. Il cross Eur/Usd quota 1,1297 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,1281. La FED non ha fretta di aumentare i tassi di interesse, con possibilità di mantenere inalterata la politica monetaria per tutto il 2019.



USD/YEN

Il biglietto verde consolida nei confronti dello yen. Il cambio Usd/Yen scambia a 111,60, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 111,85. L’industria giapponese continua a mostrare segnali di rallentamento, con una frenata degli ordini di macchinari del settore privato.



GBP/USD

La sterlina sale ancora nei confronti del biglietto verde a quota 1,3233 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di resistenza visto in area 1,3307 dollari. La Brexit si avvia verso una proroga oltre il 29 marzo dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.



EUR/YEN

L’euro fa un piccolo passo in avanti nei confronti dello yen. La coppia scambia a 126,09, con la prima area di resistenza vista a 126,46. La produzione industriale dell’Eurozona, nel mese di gennaio, è cresciuta dell’1,4%, oltre le attese degli analisti.