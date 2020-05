Notizie dal Forex 14 maggio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro consolida il ribasso nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0791 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,0745. Frena ancora la crescita dell’inflazione negli Stati Uniti ad aprile, che ha registrato un calo dello 0,8% su base mensile.

USD/YEN

Il biglietto verde recupera nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 106,98, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 107,51. Confermate in peggioramento le condizioni economiche in Giappone, con il leading indicator di marzo che si è attestato a 83,8 punti.



GBP/USD

La sterlina crolla nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2186 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al supporto visto a 1,2119 dollari. Brusca frenata per l’economia britannica nel primo trimestre dell’anno, che ha evidenziato un calo del 2%.



L’euro sale moderatamente nei confronti dello yen. La coppia scambia a 115,48, con la nuova area di resistenza vista a 116,29. Crolla la produzione industriale dell’Eurozona a marzo, che ha registrato un decremento mensile dell’11,3%, poco sopra le attese del mercato.