Notizie dal Forex 14 febbraio 2019

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro consolida nei confronti del biglietto verde. Il cross eur/usd quota 1,1289 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,1255.

Cresce dello 0,2% l’economia della Zona euro, nel quarto trimestre del 2018, in linea con le attese.

USD/YEN

Il biglietto verde si apprezza ancora nei confronti dello yen. Il cambio usd/yen scambia a 110,65, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 111,03. In recupero l’economia giapponese, con il Prodotto Interno Lordo in crescita dello 0,3% nel quarto trimestre del 2018.



GBP/USD

La Sterlina ritorna a scendere nei confronti del biglietto verde a quota 1,2780 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di supporto visto in area 1,2745 dollari. La sterlina rimane sotto pressione per la Brexit, con la Premier britannica pronta a chiedere ulteriori concessioni all’Unione Europea.

EUR/YEN

L’euro è stabile nei confronti dello yen. La coppia scambia a 124,92, con la prima area di resistenza vista a 125,30. Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina consentono alla moneta giapponese di rimanere una valuta rifugio per gli investitori esteri.