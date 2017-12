Notizie dal Forex 14 dicembre 2017

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro consolida i guadagni nei confronti di un biglietto verde che non reagisce alla decisione scontata della banca centrale americana, di alzare i tassi di interesse negli USA. L’azione Fed è stata infatti in linea con le aspettative degli analisti. Nulla di nuovo invece dalla BCE, che come atteso ha confermato i tassi al livello attuale. Il cross scambia a 1,1832 e la prima area di resistenza è vista a 1,1848 dollari.



USD/YEN

Il dollaro è poco mosso nei confronti dello yen mostrando una reazione contenuta alla decisione della Fed che ha sancito un nuovo rialzo del costo del denaro USA, il terzo del 2017. La mossa della banca centrale era attesa dal mercato. Il cable scambia a 112,6 e il primo livello di supporto è visto in area 112,48.

GBP/USD

Sterlina sostanzialmente stabile nei confronti del dollaro nel giorno in cui la Bank of England ha lasciato invariato il costo del denaro, allo 0,50%, dopo averlo alzato lo scorso novembre. Il cross scambia a 1,342 dollari. Il primo livello di resistenza è visto in area 1,346. La banca centrale britannica ha anche confermato il piano Quantitative Easing da 435 miliardi di sterline e gli acquisti di bond societari per 10 miliardi.



EUR/YEN

Euro in contenuto vantaggio sulla valuta giapponese scambia a 133,29 con il primo livello di resistenza visto a 133,49 yen. Gli investitori si sono mossi con cautela nel giorno in cui la BCE ha confermato i tassi fermi nell’Eurozona.