Notizie dal Forex 12 dicembre 2019

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro sale ancora nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1141 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1187. Torna positivo il sentiment degli investitori in Europa, con l’indice Sentix che si è portato a +0,7 punti, nel mese di dicembre.

USD/YEN

Il biglietto verde scende moderatamente nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 108,59, con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 108,28. Nel terzo trimestre del 2019, la produttività del settore non agricolo in USA è diminuita su base annua dello 0,2%.



GBP/USD

La sterlina è stabile nei confronti del biglietto verde a quota 1,3142 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al nuovo livello di resistenza visto in area 1,3210 dollari. Segnali positivi giungono dalla produzione industriale nel Regno Unito, che ha registrato, nel mese di ottobre, una timida salita dello 0,1% su base mensile.

EUR/YEN

L’euro consolida al rialzo nei confronti dello yen. La coppia scambia a 120,98, con la nuova area di resistenza vista a 121,55. Gli ordini core dei macchinari all’industria giapponese deludono le attese, segnando un -6% nel mese di ottobre.