Notizie dal Forex 11 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro è stabile nei confronti del biglietto verde. Il cross Euro/Dollaro USA quota 1,1268 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,1251. Peggiora la fiducia degli investitori nell’Eurozona, che è scesa a -5,8 punti e ha deluso le attese degli analisti.



USD/YEN

Il biglietto verde è in frazionale rialzo nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA/Yen scambia a 108,26, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 108,50. Brusca battuta d’arresto per l’industria giapponese a causa della pesante discesa registrata dagli ordini di macchinari del settore privato, in discesa dell’8%.



GBP/USD

La sterlina consolida il ribasso nei confronti del biglietto verde a quota 1,2566 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di supporto visto in area 1,2520 dollari. In recupero la produzione industriale nel Regno Unito nel mese di maggio, che ha registrato una crescita dell’1,4% su base mensile.



EUR/YEN

L’euro si apprezza moderatamente nei confronti dello yen. La coppia scambia a 122, con la prima area di resistenza vista a 122,17.

In frenata il settore dei servizi giapponese nel mese di maggio, che ha registrato una variazione negativa dello 0,2% su base mensile.