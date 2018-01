Notizie dal Forex 11 gennaio 2018

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro recupera terreno nei confronti del biglietto verde pur mantenendo un buon vantaggio su base settimanale. Ad alimentare gli acquisti sulla moneta unica sono ancora leaspettative che la BCE ponga termine al programma degli acquisti di asset come stimolo monetario. Il cross EUR/USD scambia a 1,2017 dollari e la prima area di resistenza è vista a 1,2053 dollari.

USD/YEN

Il dollaro frena nei confronti dello yen e scambia a 111,6. Il primo livello di supporto è visto in area 111,90. A spingere in basso la divisa statunitense è la speculazione che sta sostenendo la moneta giapponese: secondo gli addetti ai lavori la Bank of Japan potrebbe avviare in tempi brevi un percorso di riduzione dello stimolo monetario.

GBP/USD

La sterlina si muove in frazionale calo sulla divisa statunitense e scambia a 1,3496 dollari e il primo livello di supporto visto in area 1,3462. Il cancelliere allo Scacchiere, Hammond e il segretario inglese per la Brexit, Davis hanno avvertito che la UE rischierebbe una crisi finanziaria, nel caso in cui dovesse decidere di bloccare l’accordo sulla Brexit.

EUR/YEN

L’euro perde quota sulla valuta giapponese scambiando a 134,15 e mostra un calo settimanale di oltre l’1%. Il primo livello di supporto è visto a 133,35 yen. A sostenere il rialzo della moneta giapponese sembra aver contribuito il taglio degli acquisti di titoli effettuati dalla Bank of Japan, che ha ricordato agli operatori che prima o poi la politica monetaria verrà normalizzata.