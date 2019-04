Notizie dal Forex 04 aprile 2019

editato in: da

(Teleborsa) – EUR/USD

L’euro è stabile nei confronti del biglietto verde. Il cross Eur/Usd quota 1,1210 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,1194. Il commercio al dettaglio nell’Eurozona è cresciuto del 2,8% su base annua, oltre le attese degli analisti.



USD/YEN

Il biglietto verde si apprezza nei confronti dello yen. Il cambio Usd/Yen scambia a 111,52, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 111,62. In rallentamento il settore manifatturiero e terziario degli Stati Uniti nel mese di marzo.



GBP/USD

La sterlina consolida nei confronti del biglietto verde a quota 1,3111 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di resistenza visto in area 1,3168 dollari. La Camera dei Comuni approva, per un solo voto, la legge che impedisce il “no deal” e che consente alla premier Theresa May di chiedere una nuova proroga della Brexit oltre il 12 aprile.



EUR/YEN

L’euro recupera nei confronti dello yen. La coppia scambia a 125,02, con la prima area di resistenza vista a 125,30. Frena la fiducia delle grandi imprese in Giappone, con l’indice Tankan risultato pari a 12 punti, sotto le attese degli analisti.