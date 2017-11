Norwegian, pronto a decollare il primo volo low cost Roma-New York

(Teleborsa) – La Norwegian Airlines lo aveva annunciato a fine maggio: voli low cost transoceanici dall’Italia agli USA. Domani, 9 novembre 2017, la compagnia aerea norvegese a basso costo manterrà la promessa, portando i passeggeri dall’Aeroporto di Roma Fiumicino allo scalo di Newark (New York) con un biglietto per la sola andata da 179 euro a persona.

Il terzo vettore aereo low cost in Europa, dietro a Ryanair ed easyJet, farà pagare invece 199 euro per la tratta verso Los Angeles che verrà inaugurata l’11 novembre. Previsto anche un terzo collegamento, sempre da 199 euro, per San Francisco-Oakland, per il quale però bisognerà attendere il 6 febbraio 2018.

Il calendario voli prevede 4 collegamenti a settimana verso New York e 2 verso Los Angeles. Successivamente saliranno a 6 i voli settimanali verso New York e a 3 quelli per Los Angeles.

La flotta della Norwegian Airlines, che conta su 26 basi europee, si compone attualmente di 150 aerei tra Boeing 737-800s, Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737 MAX, con una vita media di soli 3,6 anni.