Norwegian, la compagnia assicura: “Nessun disimpegno dall’Italia”

(Teleborsa) – Norwegian non abbandonerà l’Italia. La compagnia norvegese smentisce la notizia di un progressivo totale disimpegno dall’Italia, annunciata oggi dall’Anpac. “Lo spostamento dei Boeing 737 da Roma, a partire da aprile – fa sapere la low cost – fa parte della riorganizzazione del network già annunciata due mesi fa”. E “nonostante la chiusura della base a corto raggio, Norwegian mantiene attivi i voli da Roma Fiumicino per tutte le capitali scandinave”.

Nella nota diffusa da Norwegian si precisa, inoltre, che “la compagnia ha basato presso lo scalo romano un Boeing 787 Dreamliner, a cui se ne aggiungeranno altri 2 a dal 31 marzo (per un totale di 3 aerei), in coincidenza con l’avvio della nuova rotta da Roma verso Boston”. La low cost smentisce, dunque, anche la cancellazione da ottobre dei voli a lungo raggio verso gli Usa paventata dall’Anpac. “Il Roma Fiumicino-New York, operato con aeromobile ed equipaggio basati a Roma, è già in vendita fino a febbraio 2020, ben oltre la data non veritiera indicata da Anpac”, spiega Norwegian.

“È spiacevole e poco professionale – commenta il responsabile della comunicazione di Norwegian per Spagna e Italia, Alfons Claver – che Anpac abbia deciso di ricorrere a queste tattiche, che spaventano sia i consumatori sia i colleghi che lavorano in Norwegian, il cui lavoro dipende anche dalla fiducia dei passeggeri. Norwegian conferma il suo totale impegno a Roma e in Italia, come testimoniato dall’aggiunta di un secondo e un terzo aeromobile basati a Roma per offrire più tratte verso gli Stati Uniti”.