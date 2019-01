Norwegian Air è in crisi, varato aumento capitale dopo passo indietro IAG

editato in: da

(Teleborsa) – E’ conclamata la crisi economico-finanziaria che sta colpendo Norwegian Air Shuttle, colpita anche dalla decisione di IAG – Internatinal Consolidate Airlines (società che ha raggruppato British Airways ed Iberia) di non procedere all’acquisto della low cost norvegese. Rinuncia formalizzata la scorsa settimana in occasione della fiera internazionale di Madrid, dove IAG ha annunciato che cederà anche la quota in possesso del 3,93%.

La compagnia norvegese, sfumata l’ancora di salvataggio rappresentata da IAG, che controlla anche Vueling, Level e Aer Lingus, ha annunciato ieri un aumento di capitale da 3 miliardi di corone norvegesi, pari a 309 milioni di euro, per finanziare il piano di ristrutturazione recentemente varato dal management. Il piano di ricapitalizzazione non esclude però la possibilità di accettare altre offerte d’acquisto nel caso in cui si presentassero.

Il mercato non ha preso molto bene la notizia dell’aumento di capitale, superiore a quanto ipotizzato, così come non aveva accolto con favore il passo indietro fatto da IAG, che sembra indicare una crisi più grave e profonda del previsto. Così le azioni Norwegian sono crollate ieri del 30% alla Borsa di Oslo e cedono anche oggi più del 10%.