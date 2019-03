Norvegia, la Viking Sky è ripartita con i propri mezzi. Tutti salvi. Erano sbarcati in 300

editato in: da

(Teleborsa) – Motori riavviati, nave da crociera Viking Sky ripartita. Sono stati circa 300 su 1.300 i passeggeri evacuati al largo della Norvegia. Per gli altri crocieristi non è stato necessario il trasbordo. La nave si sta dirigendo verso il porto norvegese piú vicino, quello di Molde, a circa 500 chilometri a nord della capitale Oslo, assistita da un rimorchiatore oceanico.

Secondo i programmi di navigazione avrebbe dovuto raggiungere oggi domenica 24 marzo il Porto di Stavanger, nella parte sud occidentale del Paese. I soccorritori hanno lavorato duramente, come il personale di macchina della Viking Sky che a fatica è riuscito appunto a riavviare i propulsori. Per la “concitazione” e la paura dei primi momenti, ci sono stati circa 10 feriti, tutte persone che si erano gettate in mare temendo il naufragio della

La Viking Sky, di proprietà di Viking Ocean Cruises, compagnia norvegese con sede negli Stati Uniti, è nave da crociera di 47.842 tonnellate di stazza lorda decisamente nuova essendo stata varata il 23 marzo 2016 e in servizio dal 2017. Costruita da Fincantieri nello stabilimento di Marghera (VE), misura 228 metri di lunghezza e 34 di larghezza