Nordstrom crolla al Nyse: mercato snobba revisione guidance

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata drammatica per Nordstrom, che perde al Nyse oltre il 16%, dopo che la catena retail di lusso ha mancato di recuperare i livelli pre-Covid, pur avendo annunciato un forte aumento del fatturato e la revisione della guidance.

Il fatturato, grazie all’allentamento delle restrizioni pandemiche, è balzato del 96,7% a 3,66 miliardi di dollari, ma risulta ancora in calo del 6% rispetto ai livelli pre-pandemia. Così è passata in secondo piano anche la review della guidance sull’intero anno, migliorata a +35% da +25%.

La tendenza ad una settimana del retailer del lusso statunitense è più fiacca rispetto all’andamento dell’S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Lo status tecnico di Nordstrom è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32,75 USD, mentre il primo supporto è stimato a 30,22. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 35,29.