Nordstrom, crescita debole per le vendite trimestrali

editato in: da

(Teleborsa) – La catena di grandi magazzini Nordstrom ha chiuso il primo trimestre con vendite in aumento dello 0,6% a 3,47 miliardi di dollari rispetto ai 3,28 miliardi di un anno prima. Le attese degli analisti erano per una crescita del giro d’affari dell’1,1%.

L’utile netto si è attestato a 63 milioni di dollari, pari a 37 centesimi per azione, contro attese per un utile per azione di 43 centesimi.

La società ha migliorato il range di previsioni degli utili per azione: ora stima un EPS nella forchetta 3,35-3,55 dollari contro l’intervallo di 3,30-3,55 dollari stimato in precedenza. Nordstrom ha,invece, mantenuto le aspettative sulle vendite tra 15,2 miliardi e 15,4 miliardi.