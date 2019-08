Nord Corea e missili a corto raggio, Trump: “Kim non tradirà la mia fiducia”

editato in: da

(Teleborsa) – “Kim non tradirà la mia fiducia”. Con una serie di tweet, Donald Trump interviene sul caso legato ai test missilistici eseguiti di recente dalla Corea del Nord.

“Kim Jong-un e la Corea del Nord hanno testato missili a corto raggio negli ultimi giorni. Questi test missilistici non costituiscono una violazione del nostro accordo firmato a Singapore, né si è parlato di missili a corto raggio quando ci siamo stretti la mano”, scrive ancora il Presidente degli Stati Uniti, ricordando il vertice dello scorso anno e il recente incontro nella zona demilitarizzata al confine tra le due Coree.

Poi aggiunge: “Potrebbe essere una violazione in relazione alle Nazioni Unite, ma il Presidente Kim farà la cosa giusta perché è troppo intelligente per non farla, non vuole deludere il suo amico Trump. C’è troppo da guadagnare per la Corea del Nord, il potenziale del paese sotto la leadership di Kim Jong-un è illimitato. Inoltre, c’è tantissimo anche da perdere”.

“Potrei sbagliarmi, ma credo che il Presidente Kim abbia una splendida visione per il futuro del suo Paese e solo gli Usa, con me come Presidente, possono trasformare questa visione in realtà”, conclude.