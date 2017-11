Non solo Black Friday. Previsti incassi record nel giorno del Cyber Monday

(Teleborsa) – Quanto incasseranno i negozi virtuali in questo Cyber Monday? La domanda nasce spontanea il primo lunedì successivo al Black Friday in cui a praticare gli sconti sono i negozi online (è stato stabilito questo giorno della settimana perché coincide con il ritorno al lavoro degli americani dopo il lungo ponte del Thanksgiving Day).

Qualcuno potrebbe pensare che i consumatori hanno già dato fondo al portafogli nella quattro giorni di shopping più folle dell’anno e che quindi oggi terranno le carte di credito a riposo. Anche perché le vendite online del BlackFriday hanno toccato la cifra record di 5,03 miliardi di dollari.

Invece non sarà così, almeno secondo Adobe Analytics. La divisione ricerca della software company statunitense prevede infatti che in questo “Lunedì cibernetico” saranno spesi per acquisti online 6,6 miliardi di dollari, il 16% in più rispetto allo stesso anno.

Non solo: sempre più persone faranno shopping dai propri cellulari e tablet. Le connessioni da device portatili supereranno quelle da PC fissi per la prima volta quest’anno, prevede Adobe.

Qualcuno potrà chiedersi perché chi ha acquistato online nel giorno del Black Friday dovrebbe farlo anche oggi. Perché molti retailer aggiungeranno nuovi articoli in promozione o applicheranno sconti più sostanziosi.