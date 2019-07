Nomisma: in risalita il mercato immobiliare residenziale

editato in: da

(Teleborsa) – Nonostante un clima di fragilità del quadro economico interno, continua la risalita del settore immobiliare che, dopo la pesantissima crisi, sta ora faticosamente recuperando le posizioni perse durante la lunga parentesi recessiva.

È il dato che emerge dal 2° Osservatorio Immobiliare 2019 di Nomisma presentato a Roma nell’Headquarters di BNL Gruppo BNP Paribas, Palazzo Orizzonte Europa.

Secondo il rapporto, la crescita del settore è dovuto non solo all’incremento delle compravendite, ma anche alla contrazione di tempi di vendita e sconti praticati e – per la prima volta – alla timida risalita dei valori delle abitazioni usate (+0,2% in media su base semestrale).

“Seppure in un contesto meno favorevole, il settore immobiliare sembra mantenere intatta la vigoria dimostrata negli ultimi anni – fa notare Nomisma per cui “il rischio di un nuovo ripiegamento non può dirsi del tutto scongiurato, soprattutto se la prospettiva economica del prossimo biennio dovesse confermarsi debole come paventato.

“In tale quadro, il contenimento delle tensioni finanziarie – conclude l’istituto – rappresenta un elemento imprescindibile per il ripristino di un clima di fiducia idoneo a favorire investimenti nel settore immobiliare, evitando implicazioni sistemiche che avrebbero come effetto un nuovo inaridimento del canale creditizio e la conseguente penalizzazione del massiccio fabbisogno dipendente da esso”.

Secondo l’istituto bolognese è proprio l’inversione di tendenza dei prezzi a rappresentare un elemento di potenziale irrobustimento della congiuntura favorevole che ha caratterizzato il mercato negli ultimi anni.

Nel dettaglio, il 2018 ha visto 691mila compravendite con la componente abitativa che incide per l’84% del totale. Il maggior gruppo di acquirenti per gli immobili residenziali è rappresentata dalla fascia d’età compresa tra i 18 e 35 anni (29,4% del totale): nel 2018, su 572.732 abitazioni compravendute, è stata chiesta l’agevolazione per la prima casa per 367.209 immobili, dato che conferma il trend secondo cui in Italia ben oltre la metà delle abitazioni viene acquistata come abitazione principale.

La tendenza espansiva del mercato residenziale, in atto dal 2014, si conferma anche nei primi tre mesi del 2019 con una variazione tendenziale delle quantità scambiate pari al +8,8%, leggermente inferiore a quella registrata nel trimestre precedente (+9,3%): a trainare la crescita sono stati principalmente i comuni capoluogo del Nord-Est.

Passando ai dati delle otto principali città italiane, si nota come i due mercati più significativi, Roma e Milano, abbiano incrementato i volumi di compravendita in modo rilevante (tasso superiore all’11%), mentre sono Bologna e Genova ad avere i tassi di espansione più elevati (+15,2% e +12,9%). Per quanto riguarda le altre quattro città analizzate, Torino e Palermo presentano variazioni più contenute (entrambe +2%) mentre in due casi – Firenze e Napoli – il segno è negativo (-5,2% e -1,3%).

Considerando i tempi medi di vendita delle abitazioni, ci sono mercati che presentano tempi di assorbimento piuttosto dilatati, in particolare quelli di Catania, Roma e Venezia Terraferma, mentre sono Milano, Napoli e Venezia Laguna le città che mediamente hanno tempi di assorbimento meno dilatati. In media, nei primi sei mesi del 2019 per vendere e affittare un immobile residenziale sono stati necessari rispettivamente 6,2 e 2,9 mesi. Nel segmento della locazione sono Bologna e Milano a vantare i tempi più contenuti per arrivare alla definizione contrattuale (1,8 mesi).