Nomine: presidenza della Vigilanza Rai al forzista Barachini. Il dem Guerini al Copasir

(Teleborsa) – Partita delle nomine in pieno svolgimento. E’ chiusa intanto quella delle giunte parlamentari e della presidenza di Vigilanza Rai, con la nomina del forzista Alberto Barachini che incassa una pioggia di critiche soprattutto dalla sinistra che lo definisce “uomo Mediaset”. Al Copasir al dem Lorenzo Guerini, considerato un fedelissimo di Matteo Renzi. Il Parlamento ha scelto anche quattro membri del Cda Rai in quota M5s (Beatrice Coletti), Lega (Igor De Biasio), Fdi (Giampaolo Rossi) e Pd (Rita Borioni). Per quanto riguarda gli otto membri del Csm di nomina parlamentare: Stefano Cavanna ed Emanuele Basile sono i nomi della Lega, Alberto Maria Benedetti, Filippo Donati e Fulvio Gigliotti quelli M5s, scelti con voto online. I laici del Csm saranno così divisi: tre ai Cinquestelle, due alla Lega, due a Fi e uno al Pd.

Barachini: “Ascolterò tutti” – Ex giornalista del Tg4 e del TgCom, è stato eletto senatore il 4 marzo. “Col nostro lavoro vogliamo dare appoggio a un grande patrimonio culturale. Il servizio radiotelevisivo deve essere imparziale e attento al cambiamento, soprattutto del territorio- ha detto al termine delle votazioni-. Deve avere la capacità di svilupparsi in un territorio moderno, attraverso le nuove tecnologie digitali . Come commissione dobbiamo garantire equilibrio, equidistanza e attenzione alle questioni sociali. Conto di lavorare con i miei colleghi nella massima imparzialità e trasparenza e con la disponibilità ad ascoltare tutti” .

Per quanto riguarda la tv di Stato si tratta su direttori di rete e di tg. Alla presidenza Rai potrebbe andare Giovanna Bianchi Clerici, in quota Lega, ma il nome non è blindato e M5s condiziona l’accordo a un’intesa sull’ad.

CDP, FUMATA NERA – Ancora un rinvio, invece, per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti Braccio di ferro tra M5s-Lega e Tria con le due forze di maggioranza che accusano il ministro dell’Economia di voler imporre la sua volontà.

CONTE FA DA MEDIATORE – Il premier Giuseppe Conte cerca di minimizzare e ai giornalisti dice: “Il problema non è se ci sono divergenze sulle nomine: la Cdp è uno strumento chiave per la politica nazionale, ha un rilievo strategico e quindi vogliamo meditare bene. Ci stiamo riflettendo bene per non sbagliare”.

IL NODO SCANNAPIECO – Il motivo del contendere ha un nome e un cognome: Dario Scannapieco, ex vicepresidente della Bei e vicino a Mario Draghi, nome fortemente caldeggiato da Tria, pronto a indicarlo come amministratore delegato.

CDP, TUTTO RINVIATO A MARTEDI 24 LUGLIO – L’assemblea di CDP, è stata rinviata a martedì 24 luglio, quando Tria tornerà dal G20 di Buenos Aires. Quello stesso giorno – difficilmente prima – il Consiglio dei ministri potrebbe chiudere la partita Rai, con un accordo politico anche su Ferrovie dello Stato (in pole Giuseppe Bonomi, vicino alla Lega, con il mandato di bloccare la fusione con Anas).