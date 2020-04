Nomine partecipate, accordo maggioranza di Governo: “cambio” per Terna e MPS

editato in: da

(Teleborsa) – La maggioranza di Governo ha raggiunto l’accordo per il rinnovo delle nomine delle partecipate pubbliche. Molte le novità per le presidenze delle diverse società, limitati gli avvicendamenti per le cariche operative degli Amministratori delegati. Tra questi l’arrivo di Guido Bastianini ai vertici di MPS, di Stefano Donnarumma alla guida di Terna e di Paolo Simioni all’ENAV.

Conferma, invece, per gli Amministratori delegati di Enel, Eni, Leonardo e Poste. Protesta dell’opposizione: con una nota congiunta i leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia parlano di “grave forzatura” dopo la loro richiesta di rinnovo automatico di tutti gli Amministratori fino al termine dell’emergenza coronavirus.