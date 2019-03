Nobina e Scania: a Stoccolma arrivano gli autobus a guida autonoma

editato in: da

(Teleborsa) – Accordo Sania-Nobina per la sperimentazione di autobus a guida autonoma sulle strade di Stoccolma. Nobina è la più grande compagnia di trasporti pubblici dei Paesi nordici, mentre Scania AB è azienda svedese produttrice di veicoli industriali: autocarri, trattori stradali, autobus e motori Diesel, con sede a Södertälje in Svezia, per il 45,66% di proprietà del gruppo Volkswagen Aktiengesellschaft, 13% della MAN e il resto distribuito tra vari azionisti.

La sperimentazione, che secondo i piani comincerà nel 2020 e vedrà l’utilizzo di due autobus Scania Citiwide LF a pianale ribassato per tutta la lunghezza del mezzo, sarà composta da due fasi: la prima senza passeggeri a bordo, mentre nella seconda saranno trasportati pendolari, con un picco massimo previsto di circa 300 al giorno. Essa riguarderà una tratta di 5 chilometri per quattro fermate da Barkaby, zona residenziale a 20 chilometri dal centro di Stoccolma, a una stazione della metro. Inizialmente i mezzi senza conducente saranno operativi per un solo chilometro. Verranno raccolti dati sulla velocità media, sul tempo di attività, sulle prestazioni riguardanti la puntualità, sulla risposta alle deviazioni e sulla soddisfazione dei passeggeri.

“Questa tecnologia è ora abbastanza matura perché si possa iniziare la sperimentazione delle attività di trasporto autobus su strade pubbliche – ha detto Karin Rådström, Executive Vice President, Head of Sales and Marketing di Scania – e il progetto fornirà moltissime informazioni per un ulteriore sviluppo di autobus a guida autonoma di grandi dimensioni, prima che questi veicoli vengano introdotti su larga scala sul mercato. Il progetto su autobus di questa misura è il primo della sua tipologia in Europa”.

“Si tratta di perimentazioni che ci forniranno conoscenze ed esperienze riguardanti gli aspetti pratici di gestione di autobus a guida autonoma – ha dichiarato Henrik Dagnäs, Managing Director di Nobina Svezia – e permetteranno a un maggior numero di persone di utilizzare il trasporto pubblico. I requisiti dei bus a guida autonoma saranno uguali a quelli usati in altri tipi di operazioni, compresi l’affidabilità, la sicurezza e la disponibilità”.