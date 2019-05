Noah’s Train fa tappa a Roma per promuovere il trasporto merci su ferro

editato in: da

(Teleborsa) – Il Treno di Noè fa tappa in Italia alla stazione Tiburtina. Il tour europeo Noah’ Train per promuovere ed incentivare l’uso del treno per il trasporto delle merci ha iniziato il suo viaggio per l’Europa a dicembre del 2018 dalla città di Katowice, sede della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2018 (COP 24) facendo poi tappa a Vienna, Berlino, Parigi, Bruxelles ed ora anche a Roma. Proseguirà poi il suo viaggio raggiungendo Lipsia, per l’International Transport Forum 2019 (22 maggio), di nuovo Vienna per l’Austria World Summit (28 – 29 maggio) e la Fiera di Monaco di Baviera per il Transport Logistic (4 -7 giugno).

L’obiettivo dell’iniziativa promossa dalle maggiori società europee del settore ferroviario e della logistica, è quello di incentivare il trasporto su ferro delle merci per ridurre le emissioni di CO2 nell’ambiente ed aumentare la quota di mercato del settore fino al 30% entro il 2030.

Noah’s Train è uno speciale convoglio merci costituito da carri e container, messi a disposizione dalle imprese ferroviarie coinvolte nell’iniziativa, dipinti per l’occasione da street artist con immagini di animali ispirate alla più antica storia di salvataggio e preservazione ambientale di tutti i tempi. L’iniziativa è di Rail Freight Forward, una coalizione di 18 imprese ferroviarie europee che operano nel settore della logistica e del trasporto merci, fra cui Mercitalia Rail, la maggiore impresa ferroviaria merci in Italia e una delle principali in Europa

Ad accogliere il treno erano presenti Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Gianluigi Castelli, Chairman Union Internationale des Chemins de fer (UIC) e Presidente Gruppo FS Italiane, Marco Gosso, Amministratore Delegato Mercitalia Logistics (Gruppo FS Italiane), Gian Paolo Gotelli Amministratore Delegato Mercitalia Rail (Polo Mercitalia – Gruppo FS Italiane), Giorgio Zampetti, Direttore Generale Legambiente, e Sandra Gehenot, Freight Director UIC.

“Questo treno che viaggia per l’Europa, con i suoi vagoni colorati, porta un messaggio molto importante: per ridurre le emissioni di anidride carbonica e combattere i cambiamenti climatici bisogna spostare il traffico merci dalla strada alla rotaia. Il trasporto ferroviario emette 9 volte meno CO2 di quello stradale, mi sembra un contributo importante che offre questo settore”, ha dichiarato Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

“Il settore ferroviario può svolgere un ruolo chiave nella sfida alla decarbonizzazione del trasporto, che genera complessivamente il 27% delle emissioni in Europa”, ha evidenziato Gianluigi Castelli, aggiungendo che “l’ambizione dell’intero settore ferroviario è portare la quota di trasporto merci su ferro dall’attuale 17% al 30% entro il 2030”.

Teleborsa ha intervistato il Presidente del Gruppo FS Italiane, Gianluigi Castelli, che ha parlato di questa importante iniziativa per un trasporto green.

“È un’iniziativa che nasce dalle aziende ferroviarie di trasporto merci europee per sensibilizzare il contesto politico e le persone sull’opportunità di estendere il trasporto merci via ferrovia”.

“Il treno – ha spiegato – inquina molto meno del trasporto su gomma in un nono di emissioni di CO2, risparmia dal punto di vista energetico ed è sostanzialmente più efficiente, più pulito e più ecosostenibile”.

“Ferrovie dello Stato Italiane è partner di questa iniziativa, il treno ha un valore simbolico. È partito dalla Polonia dove si è svolta la conferenza sul clima lo scorso dicembre attraversando tutta l’Europa e poi si trasferirà in Cile per la conferenza del 2019 sul clima. È un’iniziativa che vuole attrarre l’attenzione sulle tematiche ambientali e su come il trasporto ferroviario sia significante più efficientemente del trasporto su gomma”.