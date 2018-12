No Tav, in piazza a Torino contro l’Alta Velocità. Appendino: “Da sempre contraria all’opera”

editato in: da

(Teleborsa) – il popolo No Tav in piazza a Torino per ribadire la totale contrarietà alla nuova ferrovia con un appello al M5s, come partito di governo, di “esser di parola e bloccarla”. In strada, sabato 8 dicembre, molte bandiere del movimento, dei sindacati di base, dei partiti di estrema sinistra e degli antagonisti. In strada alcune decine di migliaia di persone.

APPENDINO: “DA SEMPRE CONTRARIA ALL’OPERA, MODELLO DI SVILUPPO DEL PASSATO” – Il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha ribadito la propria contrarietà all’opera: “Le persone vogliono ribadire che un futuro disegnato su un modello di sviluppo alternativo, sostenibile e collettivo è possibile. E che non può essere rappresentato dalla linea Torino-Lione”. Appendino ha poi definito la Tav “una grande opera che rappresenta un modello di sviluppo del passato a fronte di un mondo che sta cambiando molto velocemente con prospettive inedite”.