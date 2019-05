Nivea compra i solari Coppertone

editato in: da

(Teleborsa) – La Nivea conquista lo storico marchio di creme solari Coppertone. Lo ha annunciato la Beiersdorf, società tedesca che controlla il marchio Nivea, che ha siglato un accordo con la connazionale Bayer, titolare del marchio statunitense Coppertone. Il valore della transazione è di 550 milioni di dollari.

Coppertone, società americana fondata nel 1944, è stato il primo marchio USA di creme solari. La società con sede a Whippany, in New Jersey, ha riportato nel 2018 un fatturato di 213 milioni di dollari.

Dal canto suo, Beiersdorf è una big nel settore dei prodotti per la cura della persona in Europa, dove controlla , oltre alla Nivea, anche i marchi Eucerin, Aquaphor e La Prairie. La sua aspirazione è espandersi in Nord America.

“Siamo convinti che Coppertone e il suo team aggiungeranno competenze complementari al nostro portafoglio di marchi leader e rafforzeremo significativamente la nostra posizione, in particolare negli Stati Uniti”, ha affermato il CEO di Beiersdorf, Stefan de Loecker.

