Nissan-Renault, Saikawa: se entra FCA integrale revisione Alleanza

(Teleborsa) – “Credo che un potenziale ingresso di FCA nell’Alleanza possa espandere lo spazio per la collaborazione e creare nuove opportunità per ulteriori sinergie”.

Lo ha affermato il CEO di Nissan, Hiroto Saikawa in una nota, sottolineando che “la proposta attualmente in discussione è una fusione completa che, se realizzata, modificherà in maniera significativa la struttura del nostro partner Renault: questo richiederebbe un’integrale revisione dell’attuale rapporto tra Nissan e Renault”.

Il top manager della alleata nipponica del gruppo francese ha ricordato che questa settimana il CdA di Renault discuterà della proposta di fusione avanzata da Fca. “La società – ha concluso il manager – analizzerà e considererà le sue attuali relazioni contrattuali, e come debba operare in futuro partendo dalla posizione di tutelare gli interessi di Nissan“.