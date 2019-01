Nissan, negata a Carlos Ghosn la libertà su cauzione

editato in: da

(Teleborsa) – L’ex presidente della Nissan Carlos Ghosn, arrestato oltre due mesi fa in Giappone, continua a proclamare la sua innocenza contro le accuse di illeciti finanziari mosse a suo carico. Il numero uno del colosso nipponico delle autovetture è stato accusato di aver dichiarato compensi falsi e di averne occultati per un valore di 44 milioni di dollari, oltre al fatto di aver gestito fondi neri.

La Corte distrettuale di Tokyo ha negato l’ultima richiesta per la concessione della libertà su cauzione per il manager brasiliano 64enne, che sembrava disposto ad accettare ogni tipo di condizione per ottenerla, inclusa la consegna alle autorità del proprio passaporto e l’intenzione di indossare un braccialetto elettronico e risiedere in Giappone per tutta la durata del processo.