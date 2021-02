Nissan chiude in negativo dopo smentita su trattative con Apple

editato in: da

(Teleborsa) – Nissan ha chiuso in calo del 2,84% sulla borsa di Tokyo dopo che ha smentito di essere in trattativa con Apple per lo sviluppo di un’auto elettrica a guida autonoma. Dopo il gruppo Hyundai, che si era tirato fuori una settimana fa, anche la casa automobilistica giapponese ha messo a tacere le voci che parlavano di una sua collaborazione con la società di Cupertino.

Secondo il Financial Times sarebbe stata Apple ad approcciare Nissan nei mesi scorsi per il suo Project Titan, il programma di sviluppo di un veicolo a guida autonoma, ma i giapponesi avrebbero dimostrato riluttanza nell’accettare un ruolo di mero assemblatore. Un elemento centrale che ha fatto naufragare le trattative sembra proprio essere quello sul branding, con la casa automobilistica che non vuole partecipare alla creazione di un prodotto che sarebbe commercializzato con il marchio Apple.

“In nessun modo cambieremo il modo in cui produciamo le auto – ha detto al quotidiano britannico Ashwani Gupta, il chief operating officer di Nissan – Il modo in cui progettiamo, il modo in cui sviluppiamo e il modo in cui produciamo sarà come produttore di automobili, come Nissan”.