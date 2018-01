Nintendo vola sulla piazza di Tokyo grazie a Pokemon Go

(Teleborsa) – Ottima performance per il titolo Nintendo che sulla piazza giapponese è arrivato a guadagnare quasi il 5%.

A dare linfa alle azioni del gruppo dei videogiochi, è stata la notizia riportata nei giorni scorsi, riportata dalla stampa, sul lancio di Pokemon Go in realtà aumentata in Cina.

Secondo il Financial Times, che cita una collaborazione con la compagnia cinese NetEase, Nintendo sarebbe pronto a lanciare Pokemon Go, in Cina.