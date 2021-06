Nike, ricavi e utili sopra le attese spinti da risultati record in Nord America

editato in: da

(Teleborsa) – Nike ha diffuso risultati sopra le aspettative per il suo ultimo trimestre dell’anno fiscale 2021, terminato il 31 maggio 2021. I ricavi del quarto trimestre sono stati di 12,3 miliardi di dollari, in crescita del 96% rispetto all’anno precedente e in aumento del 21% rispetto al quarto trimestre del 2019, e rispetto agli 11 miliardi attesi dal mercato. I ricavi riportati per l’intero anno sono aumentati del 19% a 44,5 miliardi di dollari.

A spiccare, a livello geografico, è stato il Nord America, che ha registrato ricavi record, in aumento del 141% sul 2020 e del 29% rispetto al quarto trimestre del 2019. Nell’area Greater China, le vendite sono aumentate solo del 17% a 1,93 miliardi di dollari: potrebbero avere pesato i boicottaggi perle accuse di sfruttamento dei lavoratori nella regione dello Xinjiang.

L’utile netto del quarto trimestre è stato di 1,5 miliardi di dollari, corrispondente a un utile diluito per azione di 0,93 dollari, rispetto a una perdita netta per il quarto trimestre del 2020 di 790 milioni di dollari, corrispondente a una perdita netta per azione di 0,51 dollari. Gli analisti si aspettavano un utile per azione di 0,51 dollari per azione. Per quanto riguarda l’intero anno, l’utile netto è stato di 5,7 miliardi di dollari e l’utile diluito per azione è stato di 3,56 dollari, in crescita del 123%.



“I buoni risultati di Nike in questo trimestre e nell’intero anno fiscale dimostrano l’esclusivo vantaggio competitivo di Nike e la profonda connessione con i consumatori di tutto il mondo – ha affermato John Donahoe, presidente e CEO della società – L’anno fiscale 2021 è stato un anno cruciale per Nike poiché abbiamo portato la nostra strategia Consumer Direct Acceleration in tutto il mercato. Spinti dal nostro slancio, continuiamo a investire nell’innovazione e nella nostra leadership digitale per gettare le basi per la crescita a lungo termine di Nike”.