Nike non corre a Wall Street

(Teleborsa) – Aggressivo avvitamento per Nike, che tratta in perdita del 2,06% sui valori precedenti. Nonostante gli analisti di Cowen and company abbiano incrementato l’obiettivo di prezzo a 80 dai precedenti 68 dollari.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nike rispetto all’indice di riferimento.

Tecnicamente, Nike è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 74,77 dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 73,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 76,04.