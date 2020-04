Nielsen: stabili vendite Gdo, continuano a crescere quelle online

editato in: da

(Teleborsa) – Si vanno stabilizzando i comportamenti di acquisto degli italiani in lockdown. Secondo l’analisi Nielsen infatti le vendite della Gdo nell’ultima settimana dal 30 marzo al 5 aprile hanno fatto segnare un +2,2%, un risultato in linea con quello dei sette giorni precedenti. Diversamente, continuano a crescere gli acquisti online di prodotti di largo consumo (+158%) anche se a un ritmo leggermente inferiore rispetto a quello della settimana precedente.

“Con l’avvicinarsi della Pasqua emergono ulteriori novità nei comportamenti di consumo degli italiani. Rispetto allo stesso periodo del 2019, continuano infatti a crescere i prodotti base con i quali si preparano pasta, pizza e dolci caserecci – ha dichiarato Romolo de Camillis, Retailer service director di Nielsen Connect in Italia – Lo schema dei canali si è invece assestato: fino alla fine della quarantena i piccoli negozi di vicinato e le opzioni di eCommerce e click & collect rimarranno i favoriti”.

Per la terza settimana di fila, è il Nord Est a registrare gli incrementi più alti su base tendenziale: +5,9%, seguito subito dal Sud (+5,8%). Rimangono stabili il Nord Ovest (+0,3%) e il Centro (-0,5%). A livello di format distributivi, invece, il trend positivo si registra nei liberi servizi (+36%), nei supemercati (+14,2%) e nei discount (+4,5%). Il calo delle vendite di specialisti drug (-22,2%) e ipermercati (-16,3%) rimane in linea con la contrazione delle ultime settimane. Continua il calo dei format Cash & Carry, con un trend negativo del -48,8%, sempre in linea con il calo delle ultime quattro settimane, quindi dall’inizio della quarantena ufficiale e dalla chiusura dei locali pubblici e degli esercizi di ristorazione e catering.