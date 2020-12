Nielsen, ottobre in calo per il mercato pubblicitario. Positivo solo il web advertising

editato in: da

(Teleborsa) – Resta negativo il mercato pubblicitario in Italia confermando l’andamento debole già registrato a settembre e dopo la ripresa dei mesi estivi. Lo rileva la società Nielsen spiegando che a ottobre la raccolta chiude a -2,3% rispetto a ottobre 2019. Segnali di recupero si rilevano invece nel periodo cumulato gennaio-ottobre a -14,1% rispetto allo stesso periodo del 2019 (a gennaio-settembre era -15,9%).

Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento nei primi 10 mesi si attesta a -18,7%.

“Continua il recupero del mercato pubblicitario nel periodo cumulato gennaio-ottobre, come già era avvenuto per i primi nove mesi dell’anno, seppur il mese di ottobre sia rimasto in negativo – ha dichiarato Alberto Dal Sasso, Ais managing director di Nielsen -. Ci aspettiamo un’ulteriore conferma di questo recupero anche con l’avvicinarci della fine dell’anno, favorito dalle minori restrizioni di novembre rispetto al cosiddetto primo lockdown”.

Il trend è negativo per tutti i mezzi. La raccolta pubblicitaria della televisione è in calo del 2,9% nel singolo mese e del 13,7% nei dieci mesi. Giù anche la stampa: a ottobre i quotidiani calano del 9,7% e i periodici del 37,6%; la perdita nel periodo gennaio-ottobre è a doppia cifra per entrambi, rispettivamente -18,5% e -39,9%. In contrazione la raccolta pubblicitaria della radio che registra una perdita del 7,2% a ottobre e del 27,3% nei dieci mesi. Per quanto riguarda internet, sulla base delle stime realizzate da Nielsen, a ottobre la raccolta dell’intero universo del web advertising, comprendente search, social, classified (annunci sponsorizzati) e i cosiddetti “Over The Top” (OTT), segna una crescita del 9,6% – unico mezzo sopra lo “zero” a ottobre – e porta la perdita del periodo cumulato a -4,9% (-5% se si considera il solo perimetro FCP-Assointernet).