(Teleborsa) – Nicola Zingaretti, dopo il successo alla primarie del 3 marzo scorso con il 70% dei voti, proclamato Segretario del PD dall’Assemblea nazionale del partito riunita a Roma.

“A questo punto dobbiamo muoverci e metterci in cammino, tutto quello che succede intorno a noi ce lo dice – ha detto Zingaretti nella sua relazione all’Assemblea – e il Pd non é per nulla spezzato e sconfitto: gli avversari e anche alcuni amici prevedevano un disastro alle primarie, non é stato così”.