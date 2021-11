Nice Footwear, debutto effervescente su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) – Ottimo debutto a Piazza Affari per il titolo Nice Footwear, società specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di sneakers con brands propri, in licenza e per conto terzi. che sbarca oggi su Euronext Growth Milan. Il titolo sta registrando una ascesa del 40,8% a 14,08 euro dopo aver avviato gli scambi a 13,5 euro in salita rispetto ai 10 euro del prezzo di collocamento fissato.

Nice Footwear rappresenta la trentesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 161 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.

In fase di collocamento Nice Footwear ha raccolto 5 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell’over-allotment l’importo complessivo raccolto sarà di 5,5 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è del 25% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a 20 milioni.

“Oggi è un giorno storico per Nice Footwear. Il primo giorno di negoziazione delle azioni su Euronext Growth Milan segna l’inizio di un nuovo percorso e di straordinarie opportunità per il Gruppo – ha dichiarato Bruno Conterno, CEO di Nice Footwear -. La quotazione rappresenta uno strumento strategico per implementare il nostro modello di business e supportare la crescita attraverso alcune acquisizioni. Il nostro obiettivo è realizzare un polo italiano di eccellenza nella progettazione e produzione di sneaker Made in Riviera del Brenta e, per riuscire in questa evoluzione del processo artigianale, saranno preziose le risorse dell’IPO in quanto ci permetteranno di contaminare l’artigianato con la tecnologia, la digitalizzazione e la sostenibilità, peculiarità che da sempre contraddistinguono Nice Footwear. In queste settimane, raccontando quello che abbiamo fatto e dove abbiamo intenzione di andare, abbiamo incontrato persone fortemente interessate che hanno dimostrato un grande apprezzamento nei confronti dell’azienda e ne sono orgoglioso. Viviamo un’epoca sfidante e allo stesso tempo entusiasmante per il nostro settore, con cambiamenti rapidi, più che in qualsiasi altro momento storico. Se siamo arrivati fin qui è grazie al lavoro e alla passione di tutto il team di Nice Footwear, di tutti i partner e degli advisor che ci hanno accompagnato in questo percorso e degli investitori che credono nel nostro progetto. Vogliamo raggiungere nuovi e importanti risultati nei prossimi anni, per creare valore per tutti i nostri stakeholder”.